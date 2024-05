A Grande Conquista: Prova da Virada exige raciocínio, agilidade e pontaria

A Prova da Virada exigirá raciocínio, agilidade e pontaria. A Record anunciou que os três conquisteiros precisarão acertar 5 bolas em um alvo, após enfrentar um circuito com obstáculos.

O participante que acertar a quantidade certa de bolas no alvo, escapa da Zona de Risco.

