Com citação à saúde, Brenno e Guipa tretam ao vivo; Rachel interrompe

O participante insistiu: "Se pendurar em argumentos delicados é antijogo, é baixo, está errado. Briga, depois fala que foi crise. Chama a menina de vaca e fala que foi crise. É delicado o que você está fazendo".

Após sugerir que Rachel Sheherazade havia comentado sobre isso, Guipa se exaltou e pediu para ele citar o momento. Os dois continuaram a discussão.

Em seguida, Brenno concluiu: "Para justificar as suas cagadas. Meu TCC foi exatamente o transtorno depressivo, eu sei o que você está fazendo".

Guipa o alfinetou e se dirigiu à apresentadora: "Queria que vocês, da produção, dessem uma olhada no que foi dito pelo Brenno, quando ele alega que o que passo, com relação às minhas crises, são coisas forçadas e ligadas ao simples fato de eu estourar e acabar descontando isso, colocando a culpa em cima dessas crises. Tomo remédio, faço tratamento, as pessoas que me conhecem sabem quanto sofro. A pessoa levantar uma situação como essa precisa ter prova e não pode jogar essa informação ao vento, o que mais tem é pessoas com problema de saúde mental. Que ele possa se retratar".

Rachel Sheherazade interrompeu o bate-boca e repreendeu: "Brenno, um minutinho, agora eu vou falar. Tudo o que acontece dentro da casa é visto atentamente pela produção. Qualquer decisão de regras, cabe somente à produção, e não diz respeito a vocês, que são participantes.