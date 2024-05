Rachel faz alerta sobre racismo: 'Somos contra atitudes preconceituosas'

"Porque o racismo faz isso com a gente, faz a gente se sentir culpado. Naquele exato momento, pergunto para mim mesmo se estava parecendo um macaco. E fica muito óbvio na imagem que não pareço um macaco, pareço fazendo o sinal da arma, de quem está se escondendo, que é a brincadeira. Acabo deixando e me sentindo culpado por essa brincadeira ou pela fala."

"Não me sinto bem com aquilo, mudo e me internalizo. Muitas pessoas vieram me perguntar ao longo dos dias se eu estava bem, o que tinha acontecido e é algo que mexe comigo e vai mexer sempre."

"Ontem, na dinâmica, a Any pontua, usando o termo garra, que para mim é gatilho que me dispara, que faz eu me colocar de novo nesse lugar — e onde pontuo ela dizendo que é mais um termo pejorativo, que não deve ser usado comigo ou qualquer outra pessoa. Racismo é uma coisa intolerável, homofobia é intolerável, racismo religioso é intolerável, xenofobia é intolerável. Jamais devo me calar, não é a primeira vez que acontece comigo, possivelmente não será a última."

"Tenho um filho, ele ainda não entende, mas um dia ele vai assistir e vai ver o pai dele se posicionando. Tenho um pai que é ativista e me deu bagagem suficiente para lutar contra isso e contra esse sistema que oprime muitas pessoas como eu, como Edlaine. Me calar diante disso seria um erro muito grande."

Posicionamento de Any após o recado de Sheherazade

"Isso que aconteceu nem passou pela minha cabeça, que seria algo que afetaria o Vini, falei ali realmente sem intenção. Tanto que, quando a gente conversou, quando ele trouxe isso para mim foi uma surpresa, mas eu pedi perdão, porque realmente não foi de coração. Logo eu, uma pessoa que representa tanto como mulher trans aqui, eu jamais faria algo para magoar ele."