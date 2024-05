Any pede desculpa a Vinigram por falas: 'Jamais queria te magoar'

Ela ainda se pronunciou sobre a Dinâmica dos Apontamentos no domingo (19): "O ditado não é nesse sentido que tu entendeu, é outra coisa. Não é sobre animal, é um termo que se usa na minha terra [Acre]. Estou falando isso de coração".

Mesmo depois de conversar com Vinigram, o participante criticou sua atitude com os demais. Ele duvidou da intenção de Anahí ao falar sobre o filme "Planeta dos Macacos" e de que teria "garras". Na ação, ela falou que "ele dava unhada e escondia a unha".

O artista pediu ajuda no programa. Ele solicitou uma conversa com um psicólogo e, depois, chorou com Liziane, MC Mari e outros.

Nesta segunda-feira (20), Anahí procurou o participante e tentou conversar novamente. Vinigram confessou que não queria mais tratar sobre o assunto.

Pronunciamento de equipes nas redes

As equipes de Any e Vinigram se pronunciaram no X (antigo Twitter). A equipe da Conquisteira a defendeu, enquanto a do cantor criticou a postura da assessoria.