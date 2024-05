MC Mari acusa Anahí de racismo estrutural: 'Vinigram não é um animal'

MC Mari questionou a postura de Anahí no programa ao vivo de A Grande Conquista 2 (Record) e acusou a participante de racismo estrutural.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Em papo com Edlaine, Taty Pink, Fellipe e Vinigram, ela sugeriu que a adversária tinha cometido racismo. A cantora citou a situação em que Any comparou o cantor a um animal.