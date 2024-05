Criticada por fala sobre RS, Eliane Cantanhêde já teve polêmica com Janja

Eliane Cantanhêde, 71, recebeu críticas nas redes sociais ao comentar as tragédias do Rio Grande do Sul. A jornalista comparou a situação dos gaúchos com suas joias roubadas.

O Porta dos Fundos ta cada vez melhor. pic.twitter.com/MqgxmpFsTs -- Leandro Demori (@demori) May 16, 2024

Quem é Eliane Cantanhêde

Foi criticada após opinar que Janja, esposa de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), estaria participando além do esperado no debate político. Com as declarações feitas no "Em Pauta" em 2022, colegas se posicionaram contra a jornalista, alegando que ela foi machista, misógina e infeliz em sua fala.