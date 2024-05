Latino acusa Anitta de detoná-lo para produtor estrangeiro: 'Não acreditei'

Latino, 51, admitiu ter se chateado com Anitta, 29, ao ouvir ela acusá-lo de "forçar a barrar" e "encher o saco" para convencê-la a gravar uma música com ela.

O que aconteceu

Segundo o cantor, Anitta pensou que não seria compreendida por ele por estar falando em inglês com o estrangeiro. "Fui a uma festa na casa dela, que, para poder se perfazer em cima de mim, começou a me detonar para um gringo que estava lá, falando em inglês com o cara. Só que ela esqueceu que o papai aqui morou cinco anos na América [do Norte] e fala inglês fluentemente", apontou ele, em entrevista ao podcast Papagaio Falante.

Latino ficou tão incrédulo com a situação que teve que conversar com o tal homem para ter certeza do que havia escutado. "Ouvi e pensei: 'Não pode ser! Devo estar bêbado'. Chamei o 'negão', produtor 'pica' lá de fora, e perguntei o que ela havia falado. [Ele respondeu:] 'Ela disse que você é de old school, que já fez muito sucesso e hoje está aqui pedindo para gravar com ela, forçando a barra, enchendo o saco'."