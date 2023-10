Latino relembra infância difícil: 'Cheirava cola para inibir a fome'

No primeiro momento, eu fiquei assustado, mas quando a minha história foi aprovada fiquei muito orgulhoso. Latino

"Cheirava cola para inibir a fome"

Latino, cujo nome verdadeiro é Roberto de Souza Rocha, teve uma infância pobre. Após o fim do casamento dos pais, ele, aos 14 anos, ficou no Brasil morando na rua com o pai, enquanto a mãe se mudou para os Estados Unidos após novo relacionamento. Ele diz que precisou aprender a sobreviver na adversidade.

Tive uma vida muito sofrida. Morava na rua e estava num momento muito triste. Inclusive, para se ter uma ideia, a dificuldade era tanta que eu cheirava cola de sapato para poder inibir a fome. Eu vivia na rua, lustrando sapato e lavando carro. Essa era a minha vida. Latino

O destino fez com que a mãe voltasse ao Brasil para buscá-lo com a intenção de lhe dar uma chance de vida nova no exterior. A mudança de vida, no entanto, não foi tão fácil para o jovem. "Foi uma guerra muito grande, porque é difícil um garoto de rua perder a pipa, o pião, a bola de gude, que naquela época fazia muita diferença. Me deparei com outro mundo, um mundo onde o bullying é fato marcante na minha vida. O fato de eu não falar inglês [fazia com que eles] me chamarem de latin boy, porque eu misturava o inglês."

No começo, Latino afirma que teve dificuldade com o idioma e, como não ia para a escola no Brasil, começou os estudos quase do zero. Ao mesmo tempo, ele rapidamente conseguiu trabalho e deu os seus primeiros passos para entrar no mundo artístico.