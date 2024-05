Drake Bell cai no choro ao falar sobre abusos sexuais de que foi vítima

Drake Bell, 37, foi às lágrimas ao ser questionado pela repórter Kate Snow sobre o que diria se pudesse conversar consigo mesmo aos 14 anos, quando sofreu abusos sexuais do produtor de elenco Brian Peck, 62.

O que aconteceu

O ator contou que decidiu expor a violência de que foi vítima como parte do processo de superação do trauma. "As coisas estavam saindo de controle para mim, pessoal e mentalmente. Talvez isso [falar abertamente sobre o assunto] possa ajudar no processo de cura, e também ajudar outras pessoas que passaram pelas mesmas situações ou por situações semelhantes", analisou ele, em entrevista ao programa de TV norte-americano Today.

Drake afirma que, com o tempo, passou a entender que não precisava guardar para si a dor de ter vivido o que viveu. "Aprendi que não estou só. Convivi por muito tempo com a ideia de que estava sozinho nisso. Agora, posso ver tudo isso de forma mais clara. Hoje consigo voltar [ao passado] e conversar com aquele garotinho."