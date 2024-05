Diandra Cox quer gastar fortuna para ter título de mais tatuada do OnlyFans

Personalidade: "É meu estilo, faz parte da minha personalidade e da minha vida. Já ouviram aquela coisa de que quem faz uma já pensa na próxima? Pois é (risos). Agora vou fazer as íntimas e tatuar o QR Code das minhas plataformas no bumbum. Não sou ligada a significado, todas [as tatuagens] são porque eu gostei dos desenhos ou formas", disse Cox.

Diandra já R$ 190 mil com as tatuagens e pretende investir mais R$ 100 mil para cobrir o resto do corpo.

A modelo disse ainda que pretende homenagear seus melhores assinantes com tatuagens: "Vou fazer um ranking, é algo novo e bem ousado. Não é só o recorde, é me sentir bem e expressar minhas ideias e meu estilo na pele. Quero ser a musa mais tatuada da internet".

Estilosa: "Os caras assinam pelo meu estilo, pelo corpo tatuado e pelas minhas loucuras (risos). Gravo muitos fetiches e aventuras sexuais. Sou sem filtro, gosto de provocar, me exibir e mexer com a imaginação das pessoas. Antes as pessoas me criticavam pelas tatuagens, hoje faço sucesso com elas. Gera curiosidade e desejo".

Quer se tornar apresentadora: "Meu projeto é me tornar também apresentadora. E esse é o começo de uma nova fase. Sou movida a desafios e estou aproveitando todas as oportunidades".