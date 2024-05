Influencer com meta de 365 encontros sexuais no ano é agredida por ex

Ela explicou que sabia sobre o fim conturbado do relacionamento, mas não imaginou que a ex faria isso. Então, ela contou como aconteceu após a mulher encontrá-los na cama. "No meio [do sexo], a ex-namorada dele entra na casa dele e nos pega. Ela jogou um molho de chaves na minha cabeça. Graças a Deus tenho reflexos rápidos".

Acertou meu braço, o que doeu. Ela gritava loucamente. Nunca ouvi a voz de ninguém atingir esse nível em toda a minha vida. Eu congelei. Eu temi pela minha vida, de verdade... [O namorado] ficou maluco com ela, o que eu acho justo, e a empurrou para fora. Annie Knight

Ela disse que ficou escondida até que tudo estivesse tranquilo. Depois, ela deixou a casa do homem. "Por mais que eu goste daquele cara, não acho que voltarei", afirmou ela.

Sexo com 365 homens

A influencer tem meta de fazer sexo com 365 pessoas ao longo deste ano. No ano passado, ela já havia viralizado por ter uma meta de transar também com o número grande de pessoas. A australiana contou que fez sexo com 300 pessoas, por isso, neste ano, ela aumentou a quantidade.

No início de março, ela afirmou que o projeto estava avançado. Ela contou que já tinha tido relações sexuais com 70 homens até o Valentine's Day, Dia dos Namorados em vários países ao redor do mundo, comemorado em 14 de fevereiro. De acordo com o Daily Star, até os 49 dias no ano, a australiana disse que está mais adiantada do que esperava.