Influencer que quer fazer sexo com 365 pessoas no ano diz estar avançada

A influencer australiana Annie Knight, 26, que tem meta de fazer sexo com 365 pessoas ao longo do ano afirmou que está "avançada".

O que aconteceu

Annie já teve relações sexuais com 70 homens até o Valentine's Day, Dia dos Namorados em vários países ao redor do mundo, comemorado em 14 de fevereiro. De acordo com o Daily Star, até os 49 dias no ano, a australiana disse que está mais adiantada do que esperava.