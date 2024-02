Musa do OnlyFans ousa em meta sexual para 2024: '365 homens em 365 dias'

A nova meta sexual da influenciadora para 2024 é transar com 365 homens. De acordo com a mesma, ela já dormiu com cerca de 70 homens até agora.

Segundo Annie, sua vida sexual era muito diferente antes da fama. "Eu costumava sair com três homens por ano", contou ao jornal britânico Daily Mail.

"Nunca fui muito namoradeira, então queria me dar um incentivo e me responsabilizar postando as avaliações dos dates. Estou almejando 365 [homens] em 365 dias e, até agora, estou bem adiantada. Acredito que, nesse ritmo, alcançarei 365 até a metade do ano."

Annie Knight

A influenciadora, que foi demitida de seu emprego em marketing quando sua conta no OnlyFans foi revelada, mudou de vida após a fama. Ela ganha atualmente 1 milhão de dólares australianos - cerca de R$ 3,2 milhões.

Ela afirmou deixar claro para todos os homens com quem sai sobre a sua profissão. "Eles sabem bem antes de sairmos para o encontro o que eu faço no trabalho, pois tenho isso no meu perfil de namoro, então não tenho nada a esconder e nada do que me envergonhar."