'Renascer': Dona Patroa incentiva Joana a ir em encontro sexual com Egídio

No capítulo de terça-feira (21), da novela "Renascer" (Globo), Dona Patroa (Camila Morgado) incentiva Joana (Alice Carvalho) a ir ao encontro sexual com Egídio (Vladimir Brichta).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Após receber uma oferta do vilão para transar com ele por dinheiro, Joaninha vai contar tudo para Iolanda. "Então me diga, Joana... anda!", diz a mulher curiosa.