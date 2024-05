Após fazer as pazes com a mãe, Buba tem 1ª noite de amor com José Augusto

Nos próximos capítulos da novela "Renascer" (Globo), Buba (Gabriela Medeiros) e José Augusto (Renan Monteiro) têm sua primeira noite de amor.

O que vai acontecer

Após fazer as pazes com a mãe Meire (Malu Galli), a psicóloga e o filho de José Inocêncio (Marcos Palmeira) retornam ao apartamento no Rio de Janeiro. "Depois daqueles bolinhos de chuva, tudo que eu quero é me estirar na cama", diz o médico.