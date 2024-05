Ex-vereador largou política para virar ator pornô: 'Aqui são mais honestos'

Ator abandonou carreira no pornô após sofrer acidente doméstico. Ele disse ter sofrido um AVC após bater a cabeça em um armário. "Passei um ano andando de cadeira de roda, muito debilitado, e melhorei depois de muito esforço e fisioterapia."

Ator disse faturar mais produzindo conteúdo adulto do que trabalhando como vereador. "Também existe a satisfação. [...] Tudo me fascina no pornô, até porque a gente não vive sem comida, sem roupa e sem sexo."

É muito melhor estar gravando filme com mulheres lindas do que estar em uma câmara com um monte de políticos corruptos.

Reginaldo Carlota

Principais dificuldades

Concentração e conhecimento do próprio corpo são fundamentais para carreira no pornô. "Já vi ator brochar quando chega para gravar porque a mulher é muito mais do que ele imaginava. Transar com uma namorada em um hotel é totalmente diferente."