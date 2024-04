A longa estrada de Edvana Carvalho até reconhecimento em 'Renascer' aos 55

Edvana também integrou algumas novelas, como "Malhação" e "Pega Pega", no entanto, as oportunidades na TV nem sempre foram constantes. "Tenho um público maravilhoso que vem da 'Malhação'. Amei fazer, mas não é o público da novela das 9, que é o Brasil inteiro te conhecendo. Eu fazia um bom papel em 'Malhação', mas quando terminava, não era resgatada para fazer uma novela das 9. Ficava de molho até que um produtor de elenco que vai com minha cara me chamasse para outra 'Malhação' ou uma novela das 7."

Quem tava produzindo novela das 9 ou uma série, não me enxergava. O que é diferente para uma mulher branca, que começa numa 'Malhação', e se for bem, ela termina já cheia de contratos, mil propagandas e presentinhos na porta.

Edvana Carvalho

Edvana vive o momento de maior reconhecimento da carreira, graças a atual busca da Globo por um remake mais diverso, mas não esquece que vivemos em uma sociedade etarista. "Sou muito boa, mas não tenho mais 20 anos. Será que a televisão vai querer bancar a carreira de meia-idade e me colocar no lugar de destaque? Essa é uma pergunta que tenho. 'Ah, sua vida vai mudar [depois da Inácia]'. Não tenho essa certeza. São muitos entraves, mas, de qualquer forma, quando a gente tem a oportunidade de fazer, a gente dá o nome."

Edvana Carvalho na festa de lançamento de 'Renascer' Imagem: Globo/Lucas Teixeira

A (re)construção de Inácia

Edvana leva toda essa experiência para construir a Inácia do remake, além de resgatar as histórias que ouviam de sua mãe e tias. "A Inácia é meio turrona, séria, mas eu disse assim: 'De que forma faço Inácia sem ela ficar chata?' Então, tive que emprestar um pouco do meu jeito de ser, meu humor e revisitar lembranças da infância, as minhas tias, a minha mãe. Elas sempre são muito engraçadas, até quando elas estão brigando com a gente."