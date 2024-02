Globo mostra VAR de Rodriguinho e brothers falando do corpo da Yasmin

Na edição de segunda (19) do BBB 24 (Globo) a emissora mostrou o momento, na primeira semana do reality, onde Rodriguinho, Nizam e outros brothers falaram do corpo da Yasmin Brunet. Rodriguinho negou ter participado da conversa.

O que aconteceu

No dia 13 de janeiro, primeira semana do reality global, alguns brothers conversaram no Quarto do Líder sobre o corpo da Yasmin Brunet.