Monique Evans se casa com DJ em cerimônia de R$ 800 mil para 230 convidados

A cerimônia sofreu alteração na data e no número de convidados. Anteriormente, as duas pretendiam confirmar os votos para 150 convidados em março. No entanto, a lista chegou até 250 pessoas, por isso foi necessário adiar a data para reduzir o número. Assim, elas chegaram a quantidade final de 230 e com uma data: 16 de maio.

Por falar nisso, Monique chegou a falar em seus stories no Instagram que "convidado não convida". Dessa forma, ela pretende não ter dor de cabeça com pessoas indesejadas.

Monique Evans celebra 9 anos de relacionamento com Cacá Werneck: "Almas gêmeas" Imagem: Instagram

Decoração

Em razão da quantidade de convidados, as decoradoras precisaram rever alguns pontos da festa. Haverá dois pontos de buffet, extensa mesa de comida japonesa e também do open bar, entre outros.

A cerimônia começou a ser montada na terça-feira (14) e terá uma decoração clássica, nas cores branco e verde. De acordo com as decoradoras, as noivas queriam uma mistura entre o moderno e o rústico.