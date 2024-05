Com exaltação do jazz, primeira noite do C6 Fest une lenda e novos talentos

Daniel já vem de uma longa estrada: tocou com Milton Nascimento e Hamilton de Holanda entre outros grandes nomes. Os dois tem trabalhos com o guitarrista norte americano Eric Clapton, o artista faz uma participação no disco recém lançado de Pedro, Rádio Mistério, que conta também com o baixista Thundercat.

A dupla Santiago e Martins já tem alguns trabalhos juntos, mas fizeram esse espetáculo especialmente para o C6. Foi um início de noite bastante sensível e ver dois virtuoses tocando juntos em tamanha sintonia foi bem interessante.

Daniel Santiago e Pedro Martins abrem a primeira noite do C6 Fest, dedicada ao jazz, no Auditório Ibirapuera, em São Paulo Imagem: Marcio Mercante/Divulgação

Na sequência, ninguém mais, ninguém menos que Charles Lloyd sobe ao palco. Super bem acompanhado de contrabaixo, piano e uma bateria bastante percussiva, Lloyd, que já é um senhor de 86 anos, começa o show sentado. A banda dá a deixa, ele se levanta e o público tem a oportunidade de ver um gigante em ação, sax, flauta transversal, emoção pura.

Charles Lloyd foi acompanhado por Gerald Clayton, Reuben Rogers e Eric Harland em show no C6 Fest Imagem: Marcio Mercante/Divulgação

Lloyd é uma lenda viva do jazz e ter a honra de assisti-lo ao vivo interpretando composições de seu mais recente disco "The Sky Will Be There Tomorrow", levou o público aos aplausos diversas vezes e como em sua extensa carreira, passeou por diversos estilos do jazz, misturado a bastante improviso, conduzindo o público a um passeio pela história do próprio jazz. Super ovacionado, Lloyd foi um dos pontos mais altos da noite.