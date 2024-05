C6 Fest ganha dimensão de festa com Jaloo e Gaby Amarantos juntas no palco

A plateia misturou curiosos, que estavam ali atraídos por outras atrações do segundo dia do festival, mas o fã-clube paraense marcou presença, com muita gente cantando junto verso a verso. O coro em "Say Goodbye" foi emocionante.

Jaloo no C6 Fest, em São Paulo Imagem: Micaela Wernicke/UOL

O repertório contemplou bastante as canções de "MAU', terceiro álbum de Jaloo, lançado no ano passado, quatro anos depois de "ft. (part. 1)". Ouvir as canções ao vivo causou a mesma impressão inevitável que o álbum provoca: inquietação. Porque há uma alternância de convites à pista de dança com momentos mais dedicados a criar uma ambientação sonora um pouco mais tranquila. Só um pouco, é verdade.

Jaloo mistura sons regionais assimilados em sua infância no Pará com música urbana Internacional. O resultado é um pop dançante e elegante, mas carregado de sensualidade. Mulher trans, imprime em suas letras a defesa da causa LGBTQIA+ em letras que tendem a frases curtas e contundentes.

Mesmo nos momentos mais agitados de sua performance, aparece em Jaloo uma coisa contida, até enigmática, que influi bastante no jogo de comunicação com seu público.