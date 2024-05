Lizandra comemora ao receber notícia inesperada sobre Leda

No capítulo de sexta-feira (17), da novela "Família É Tudo" (Globo), Mathias se enfurece com a resposta de Vênus, e Netuno/Léo a defende.

Murilo consegue um novo perito para analisar as imagens que incriminaram Electra. Vênus se assusta com a agressividade de Netuno/Léo contra Mathias.

Plutão parabeniza Tom ao vê-lo fazer várias manobras no skate. Leda se surpreende com os elogios de Júpiter para Lupita. Lizandra se anima com a demissão de Leda.