Hadad vence e é novo Dono; veja como foi a prova e quem ele escolheu

Os participantes tinham que escolher triângulos no painel. Feita essa escolha, deveriam selecionar pirâmides que correspondessem à cor da base.

Caso acertassem, levavam as pirâmides para a sua bancada. Se errassem e escolhessem uma pirâmide com a cor diferente, deveriam deixar no tablado.

Vencia a prova quem somasse o maior peso das balanças. Na disputa, alguns conseguiram pegar 2 pirâmides, outros 1 pirâmide e outros ficaram sem nenhuma pirâmide.

Hadad foi o vencedor, somando 9,900 kg com suas duas pirâmides. Os demais conseguiram: Cel (2,800 kg com 1 pirâmide); Kaio (5,800 kg com 2 pirâmides); Taty (6,190 kg com 2 pirâmides); de Albú: (2 kg com1 pirâmide); Bruno (5,800 kg com 2 pirâmides); Vinigram (4,600 kg com 1 pirâmide); Geni (6,400 kg com 2 pirâmides); Catia (1,400 kg com 1 pirâmide); Any (9,810 kg com 2 pirâmides); Fellipe (4,20 kg com 1 pirâmide); Guipa (3,20 kg com 1 pirâmide); Edlaine (6,80 kg com 2 pirâmides); MC Mari (2,60 kg com 1 pirâmide).

O campeão escolheu Kaio para se tornar o segundo Dono da Mansão. Ele justificou a decisão: "Kaião, bora para o jogo? Rachel, na verdade, não é nada pessoal, nenhum motivo específico, é mais uma questão de jogo mesmo (...). Tenho algumas dúvidas e acredito que seja uma jogada estratégica. Quero mais entender a dinâmica de jogo do Kaio e das pessoas que estão ao redor dele".