RM, SKZ, aespa, ZB1, Enha: confira os lançamentos no K-pop

"Come back to me" mostra mais uma vez a sensibilidade do Namjoon

Na última madrugada de quinta (09) para sexta-feira (10), RM (Kim Namjoon), líder e rapper do BTS, lançou a música "Come back to me" como pré single do seu novo álbum, "Right place, wrong person", que sairá no fim do mês, dia 24 de maio.

Desde a arte divulgada, até os nomes envolvidos no projeto (o diretor da premiada série Beef, Lee Sungjin, dirigiu o MV), todo mundo estava esperando um lançamento mais conceitual, e foi exatamente isso que o rapper entregou. Com quase seis minutos de duração, algo bastante fora do padrão atual que é muito voltado para hits rápidos e fáceis de viralizar no TikTok, Namjoon mais uma vez foi lá e mostrou que o objetivo dele é contar histórias. E poucas pessoas têm o dom que ele possui com elas.