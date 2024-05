Após encontrar turmalina paraíba, Blandina quebra as pernas de Marcelo

O trambiqueiro quer fugir do país com a turmalina paraíba, mas é impedido por Blandina. "O pior é que tu não tem nem mesmo onde vender essa belezinha. Se tu aparecer no mercado com uma turmalina paraíba, brasileira, que todo mundo pensava extinta pra mais de dez anos vai ser a deixa pra tu perder a vida. É sempre assim, Marcelo Gouveia... O que mata a gente é o que a gente ama", diz a loira.

A vilã garante para o amante que tem um plano melhor. "Eu resolvo tudo, pode ficar descansado. Meu plano é perfeito", fala.

Marcelo Gouveia vai tomar banho e Blandina foge com a pedra preciosa e vai até a delegacia. "Blandina! Ah, maldita... ela deu no pé com minha turmalina paraíba! Eu te pego, desgraça! Maldita Blandina!", grita o homem ao perceber que levou um golpe.

A novela "No Rancho Fundo", escrita por Mário Teixeira, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.