Stray Kids é alvo de piadas no Met Gala e reforça debate sobre orientalismo

O fandom do grupo, as stays, fizeram uma grande movimentação para descobrir o nome dos fotógrafos que desrespeitaram o grupo e em poucas horas um deles teve a conta hackeada com um post sobre pedir desculpas ao grupo. A força do fandom é onipresente em momentos bons e ruins, elas realmente estão sempre ali.

Hallyu e a definição de Orientalismo

Justamente por ser um assunto que sempre volta, quem trabalha com cultura coreana sabe que entra ano, sai ano, as coisas evoluem muito pouco. No entanto, é preciso entender o porquê de tudo isso ser tão normalizado, e para isso conversei com Daniela Mazur, pós-doutoranda pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Disputas e Soberanias Informacionais (INCT-DSI), vinculada ao PPGCOM-UFF. A pesquisadora pesquisa já há muitos anos o Hallyu, a "Onda Coreana", que cresceu absurdamente nos últimos anos por aqui.

Daniela explica que a Hallyu possui um movimento de adaptação e negociação com o Ocidente. Quando questionamos grupos bem sucedidos que lançam música em inglês ou parcerias não muito bem vindas (o próprio Stray Kids lançará em breve um single com Charlie Puth), precisamos pensar nessa negociação. A Coreia do Sul é um país não anglófono que deseja participar dos fluxos globais. E negociar nesse cenário do pop global é bastante complexo por conta das estruturas de poder.

Um dos trabalhos seminais sobre o tema, é o livro do filósofo e crítico literário palestino-americano Edward Said, "Orientalismo: o oriente como invenção do Ocidente". Nele, é explicado como as bases seculares do imperialismo criaram uma cartilha para o Ocidente entender e controlar o Oriente (o autor trabalha com Oriente Médio principalmente). É a imposição do que é exótico, do que é misterioso, e automaticamente do que não é. Daniela explica: "É a criação do eles e do nós"; o nós sendo branco, europeu, desbravador do mundo e o eles sendo o diferente (nesse caso, amarelo), asiático e exótico.