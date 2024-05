Eurovision: artista holandês é desclassificado do festival após denúncia

O Eurovision desclassificou o concorrente holandês Joost Klein neste sábado (11), dia da final, após uma produtora do programa denunciá-lo por "intimidação".

O que aconteceu

O festival afirmou que não seria apropriado manter Klein no concurso enquanto o caso é investigado. "Temos uma política de tolerância zero para comportamentos inapropriados no nosso evento e estamos comprometidos com a manutenção de um ambiente seguro para toda a equipe do concurso", disse o Eurovision, em nota.

A emissora holandesa Avrotros considerou a desclassificação "desproporcional". A Avrotros disse ainda estar chocada com a decisão e afirmou que irá "tratar disso mais tarde".