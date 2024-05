Carro raro inspirado no Pikachu é vendido por R$ 645 mil nos EUA

Um raro Pikabug, carro inspirado no Pikachu, de Pokémon, está à venda nos EUA por R$ 645 mil. "Essa não foi uma decisão fácil, mas foi necessária", disse Kerry Klismith, dona do carro, no anúncio feito no Facebook Marketplace.

Pikabug, carro inspirado no Pikachu, está à venda nos EUA por R$ 645 mil Imagem: Reprodução/Facebook/Kerry Klismith

Sons de Pikachu

O Pikabug "fala" como o Pikachu por meio de um sistema de som e tem uma TV ligada a um Nintendo 64 em seu interior. Um sistema de som no carro emite sons de Pikachu. Os veículos também são personalizados com as orelhinhas,, listras e o rabo característicos do personagem.

Em 1998, a Volkswagen personalizou uma frota de dez New Beetles, da Volkswagen, para divulgar Pokémon pelos EUA. A "Patrulha Poké" circulava pelo país distribuindo brindes ou sorteando caronas para os fãs do desenho.