Com Pabllo, Madonna abre álbum de fim de turnê: 'Sempre no meu coração'

Madonna, 65, publicou um álbum com diversos registros do final de sua turnê, que foi finalizada com um show histórico em Copacabana, Rio de Janeiro, no último sábado (4).

O que aconteceu

A cantora celebrou o momento na legenda da publicação. "Algumas memórias do final da minha turnê. O resto estará para sempre no meu coração!"

Nas fotos, a cantora pop apareceu ao lado de Pabllo, que subiu ao palco durante o show, com o DJ Diplo e com seus bailarinos.