Nando Reis e Arnaldo Antunes se reúnem para show no Festival da Lua Cheia

Campos do Jordão

Warung Tour Campos Imagem: Divulgação

Cidade recebe uma série de festas de música eletrônica. De quinta a domingo, Campos do Jordão vai fazer o turista sentir o clima de balada e das montanhas com os eventos Warung Tour Campos do Jordão, MÓL Winter Edition e Chateau 2024, que trazem ao Brasil atrações internacionais.

O DJ belga Kolombo, a dupla alemã D-Nox e Beckers e o norte-americano Mita Gami, que transita entre indie dance e progressive, vêm ao Brasil para a Warung Tour Campos, na quinta, no Haras Itapeva.

No mesmo local, acontece na sexta a 2ª edição do MÓL Winter Edition, uma festa temática de inverno que tem o DJ e produtor nigeriano-suíço Laolu como principal atração.

No sábado, o Castelo Nacional INN vira cenário do Chateau Campos do Jordão 2024. A festa, uma tradição no feriado da cidade, tem no line up Dubdogz, projeto de música eletrônica formado pelos irmãos gêmeos Marcos e Lucas Ruback Schmidt.