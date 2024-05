Viúva de Chorão propõe que músicos paguem para usar marca Charlie Brown Jr.

"Alexandre nunca fechou a porta para comunicação e -negociação com os músicos, mas entende que esses assuntos devem ser tratados de forma privada e com muito respeito", diz seu advogado, Reginaldo Lima. Leia o comunicado completo no final deste texto.

Leia abaixo a entrevista na íntegra:

UOL - Graziela tentou resolver essas questões de marca e licenciamentos com o Alexandre antes de entrar na Justiça? Como?



Maurício Cury - Sim. Antes que qualquer providência jurídica fosse tomada, a Graziela sempre procurou que as questões fossem resolvidas pelo diálogo e pela conciliação. Depois de algumas tentativas nesse sentido sem sucesso, infelizmente, tivemos que partir para a via judicial.

Alexandre Abrao, filho de Chorão, durante show do Charlie Brown Jr. em São Paulo. Em 2019, filho e músicos tinham boa relação e fizeram uma série de shows Imagem: Greg Salibian/Folhapress

O primeiro registro da marca Charlie Brown Jr., concedido em 2022 pelo INPI, estava só no nome do Alexandre? Como a Graziela também tem direito a isso segundo a partilha, isso será mudado?

Com relação às marcas houve recente acordo judicial. A divisão dos direitos imateriais (marca, nome, produtos, direitos artísticos da banda etc) do "Charlie Brown Jr." perante o INPI ocorreu nos exatos termos da partilha: 45% para a Graziela e 55% para o Alexandre.