K-pop: Ateez lança disco e consolida crescimento do grupo com 'Golden Hour'

O disco será o décimo miniálbum do grupo e contará com seis faixas, todas produzidas pelo mesmo time: Eden, Ollounder, Maddox, Peperoni, Oliv e Door. Novamente o duo de rappers assina todas as letras de rap.

Atinys, fãs do grupo, já perceberam uma série de easter eggs de "Work" —os integrantes foram revelando em MVs e apresentações ao vivo. Essa ligação entre Eras enriquece muito o universo criado para o grupo, o "lore". Muitos fãs adoram pesquisar e esmiuçar detalhes sobre todas as fotos e letras, enquanto outros só querem "Slow it Down and Make it Bouncy". Há espaço para toda interação, o que gera engajamento nas redes sociais e faz o grupo ser descoberto por mais pessoas.

Algumas conexões feitas pelos fãs:

The spoilers were just right there, omg Ateez you did it again. pic.twitter.com/oTKcGVSclN -- fri ? GOLDEN HOUR rpwp? (@paradiseyunho) May 29, 2024

Se o MV parece caótico e divertido, as fotos promocionais do álbum abraçaram outra estratégia: menos conceitual e mais simplificada, com doses duvidosas de Photoshop. Não existem grandes figurinos e eles não seguem uma estética específica. O conceito são eles bonitos na "golden hour", fazendo uma linha "o sol batendo na nossa cara". Gostamos? Sim. A KQ poderia ter se esforçado mais? Com certeza.