Péricles diz que deixou Exaltasamba por Thiaguinho: 'Não queria atrapalhar'

Péricles, 54, confidenciou que deixou o Exaltasamba, em 2012, para o amigo Thiaguinho, 41, ter mais espaço para brilhar como vocalista do famoso grupo de pagode.

Quando saí, foi porque tinha uma dúvida em ficar. Estava querendo imprimir mais meu jeito. Não queria atrapalhar o trabalho dele [Thiaguinho], mas me falaram que seria bom para ele. Hoje, vejo que foi muito bom para nós dois. Abriu muitas portas.

Péricles

Péricles reencontrou o companheiro de grupo e diz que ficou feliz em ver o sucesso dele em carreira solo. Splash teve acesso exclusivo de parte da entrevista do sambista no Altas Horas (Globo), programa que homenageia os cantores no sábado (1°). O programa receberá artistas que os inspiraram: Jorge Aragão, Mr. Dan, Rodriguinho e Xanddy Harmonia.