Lenda do freestyle, Max B.O. lança disco para Ogum após escapar de chacina

O orixá Ogum é definido como um orixá ferreiro e da tecnologia, por isso o artista fez uma analogia com trilhos de trens, que são estradas abertas e um exemplo de tecnologia —e a vida anda nos trilhos quando se é guiado pela proteção religiosa. Max BO relata que escapou de uma chacina na zona norte de São Paulo e resolveu oferecer toda atenção ao seu orixá:

"Depois de morar bastante tempo em São Paulo, resolvi me mudar para Camaçari (BA), onde fica o meu terreiro, onde o candomblé preza muito pela prática religiosa, e não o candomblé turístico. E, após receber vários livramentos do meu pai Ogum, resolvi mudar pra. E, como minha arte reflete a minha vida, resolvi levar essas questões pessoais ao meu público", conta em entrevista a Splash.

Se você não conhece a caminhada de Max B.O., é um sinal de que você não conhece a complexidade da música rap no Brasil (e tá tudo bem, ninguém nasce sabendo), mas posso te garantir que essa complexidade vai fazer você se apaixonar ainda mais! Quer um exemplo? Na primeira faixa do disco, "Impossível Não Achar Possível", o MC traz versos com rimas "barra pesada", como "mesmo até longe do topo vi que já cheguei no alto" e "mestre nessa jornada que muitos reconheceram, na guerra escolhi palavras e elas me elegeram".

Esses versos retratam a admiração e o respeito que Max B.O. tem pela geração de Rashid e Emicida, que o intitula o verdadeiro mestre na arte da improvisação do Brasil. "Mesmo não sendo um artista de grandes números, o reconhecimento da cena é meu maior sucesso, tipo o Zeca Pagodinho, de quem eu sou fã! Tanto as palavras, quanto as pessoas, ficam no alto para alguns e embaixo pra outros", diz Max.

Fundador do projeto pioneiro Academia Brasileira de Rimas (1999/2000), visto como um marco histórico na cultura hip hop entre becos, vielas e nas batalhas, Max B.O. se tornou um professor na arte da improvisação, a ponto de ele mesmo se exaltar no verso "eu sou tipo o Mussum, aqui é pai de todes".



E aí você pode me perguntar, qual é a importância de todo esse reconhecimento? Eu digo: é fundamental! Porque mesmo não sendo regra, a arte da improvisação é vista com o marco zero para a carreira dos MCs. Max cita que o freestyle pode ser comparado a um jogo de futebol, definindo a rima decorada como o treino e o freestyle como o jogo. Dentro desse "jogo", o MC tem a possibilidade de aumentar o repertório criativo, seu dinamismo, mais desenvoltura silábica, tornando o freestyle um agente facilitador na desenvoltura do MC.

"Na batalha clássica que eu tive com MC Auri em 2005, de que todo mundo lembra com carinho da minha performance, eu jamais chegaria naquelas rimas se tivesse parado pra escrever. O freestyle é a espera do inesperado e isso mostra que a batalha desenvolve o domínio da oralidade."