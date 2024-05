Ex-BBBs médicas vão para Rio Grande do Sul ajudar vítimas de enchentes

As ex-BBBs médicas Amanda Meirelles, Thelma Assis e Marcela Mc Gowan viajaram para o Rio Gande do Sul para ajudar vítimas das enchentes provocadas pelas fortes chuvas.

O que aconteceu

No Instagram, a campeão do BBB 23 arrecadou medicamentos após conversar com médico da região e saber que estavam sofrendo com escassez de remédios.