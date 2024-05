Astro de K-pop doa milhões para ajudar vítimas do Rio Grande do Sul

Sung Hoon, ator sul-coreano, decidiu doar os lucros de evento da sua série A Vingança do Casamento Perfeito, no Brasil, para vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Antes de embarcar para o Brasil, ele fez o anúncio no Instagram. "Vou embarcar em um avião para o Brasil dentro de poucas horas. Porém, antes de deixar a Coreia fiquei sabendo de algumas notícias infelizes. Soube que houve chuvas fortes na região sul do Brasil nos últimos dias, que causaram sérios problemas de enchentes"