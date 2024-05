Prima de Binn nega affair com Lucas Buda por interesse: 'Apaixonada'

A própria Nina confirmou que se relacionou com Buda recentemente. "A gente está se conhecendo, sim. Eu estou apaixonada. Já que é para falar a verdade, eu estou falando", disse ela em entrevista à revista Quem, na última sexta-feira (03).

Na entrevista, Nina revelou que estava se relacionando com Buda há duas semanas. "Foi um encontro de almas. A pessoa dele, o jeito que ele me tratou, a humildade dele, isso foi o que fez eu me apaixonar por ele e querer ficar com ele", finalizou.