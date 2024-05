Ex-pastora do OnlyFans se incomoda com fama de recatada: 'Não sou santinha'

Ex-Miss Bumbum e atualmente no OnlyFans, a ex-pastora Ana Akiva diz que se incomoda com fama de recatada. De acordo com ela, ela não tem o rótulo de "santinha".

O que aconteceu

Para ela, o novo momento de vida nada tem a ver com a igreja. "Virei a Sandy do pornô (risos). Não sou santinha, já tive minha fase recatada na igreja. Mas agora voltei à minha essência. Estava infeliz, me prendendo. Agora me libertei", contou.