Quem é Rene Silva, ativista que será homenageado por Madonna em show?

Rene Silva, ativista social que será homenageado por Madonna no show que acontece no sábado (4), no Rio, publicou um vídeo onde fala sobre o assunto.

"Na semana passada, recebi uma mensagem da equipe da Madonna informando que haveria homenagens a várias personalidades do Brasil e do mundo e falaram que tem uma foto minha. Ontem, durante a exibição do ensaio eu pude ver. Fiquei muito feliz, muito honrado", disse.

Quem é Rene Silva

Rene fundou aos 11 anos, em 2005, o "Voz das Comunidades", jornal do Complexo do Alemão.