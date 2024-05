Patrícia Poeta dá uma de Madonna no Encontro e vira meme nas redes sociais

Nas redes sociais, a 'homenagem' da jornalista à Rainha do Pop gerou vários comentários. "A Patrícia Poeta com o figurino e a peruca da Madonna, kkkkkkkk. Imagino o que a Ana Maria não vai aprontar!", comentou um usuário do X (antigo Twitter).

Houve, entretanto, quem não gostasse da 'performance' da animadora. "Que coisa mais ridícula a Patrícia Poeta vestida de Madonna", reclamou uma internauta. "Se existe a definição de carisma negativo, com toda certeza, é a Patrícia Poeta", concordou outro.

Veja outras repercussões:

Que coisa mais ridícula a Patrícia Poeta vestida de Madonna -- Angel Mix (@angelaatd) May 3, 2024

Se existe a definição de carisma negativo, com toda certeza, é a Patrícia Poeta. https://t.co/PEuNd5xWiV -- 𝚌𝚘𝚠𝚋𝚘𝚢 𝚍𝚞𝚊𝚛𝚝𝚎𝚛 (@duarteewerton37) May 3, 2024