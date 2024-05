A história do policial que posou com Madonna em favela e virou modelo

Não é todo dia que você encontra Madonna caminhando em uma favela do Rio de Janeiro e a rainha do pop pede para tirar uma foto com você... Foi exatamente isso que aconteceu com o policial militar Leonardo Fernandes, 36, em outubro de 2017.

Pedido inesperado

Leonardo estava de plantão em um final de semana, junto a um colega, dando apoio à UPP do Morro da Providência, quando viu uma mulher subir até o alto da favela. Vestida com uma roupa camuflada, óculos escuros e chapéu, ela desceu do carro e subiu as ladeiras do morro, na região central da cidade, com o apoio de segurança e equipe particular.

Na descida, após visitar uma ONG, ela se dirigiu aos policiais e pediu para tirar uma foto com eles — essa mulher era Madonna, mas Léo nem sabia. "Ela passou por um grupo de policiais e, depois, por mim. Voltou, deu o telefone na mão de alguém, provavelmente um assessor, e pediu para tirar uma foto. É a foto em que apareço de perfil. Logo veio um jornalista da ONG e pediu para tirar mais uma. É a segunda foto na qual apareço de frente."