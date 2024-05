Bruno Mars: novas datas de SP foram vetadas no Rio; shows vão acontecer?

O que aconteceu no Rio

Eduardo Paes disse que as eleições municipais demandam grande mobilização de funcionários públicos, como agentes de segurança, o que impossibilita disponibilizar servidores para auxiliar nos shows.

Na ocasião, o prefeito do Rio ressaltou que essa impossibilidade seria a mesma em qualquer cidade. "Imaginar que vai se fazer qualquer grande evento no Rio de Janeiro (diria até que no Brasil) às vésperas das eleições é absurdo pela necessidade de mobilização de uma grande quantidade desses mesmos agentes públicos".

A venda de ingressos foi iniciada, mas depois, suspensa. "Aqui tem respeito aos cidadãos e ao processo eleitoral. E tem comando também. Não é terra de ninguém", disse Paes no X.

A LiveNation, produtora dos shows, disse que iria trabalhar com o gabinete do prefeito para encontrar uma solução para os fãs. Os shows foram remarcados e uma data extra foi anunciada. As apresentações no Rio acontecerão nos dias 16, 19 e 20 de outubro.

Bruno Mars fará 14 apresentações no Brasil

4, 5, 8, 9, 12 e 13 de outubro - São Paulo - MorumBIS