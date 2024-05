Madonna no Rio terá cobertura especial no UOL com live sobre o show

A cobertura contará com entradas ao vivo dos repórteres direto das areias da praia e do Copacabana Palace, com histórias de fãs, flagras, informações sobre o show e estrutura do evento.

A transmissão da live acontece simultaneamente na home do UOL, nos canais do YouTube de Splash e do UOL e no TikTok de Splash. Ative o lembrete no player do topo deste texto para receber o alerta da transmissão ao vivo no sábado, às 15h.

Além da live, Splash faz a cobertura completa sobre a passagem da diva pop no Brasil nas redes sociais e nos canais de WhatsApp.

Preparação para o show histórico

O palco para o show na Praia de Copacabana, no Rio, terá o dobro do tamanho do palco usado na atual turnê mundial, que acontece em arenas e estádios. Ao todo, são 812 metros quadrados, com 24 metros de frente e pé direto de 18 metros até o teto. A estrutura está 2,40 metros do chão, para auxiliar na visão do público.

A cantora terá três passarelas que poderão ser usadas para passagem e coreografias. Passarela central tem 22 metros de extensão, e as laterais 20 metros cada.