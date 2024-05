Buda tem esperança de volta com Camila: 'Não sei se existe um ponto final'

Buda, aliás, garante não ter qualquer mágoa da ex pelas atitudes dela durante e após sua participação no reality. "Não me decepcionei com a postura dela [em meio ao programa]. Entendo que foi muito mais uma reação ao que ela estava sentindo. Desejo que a Camila tenha muito sucesso, que faça dinheiro e mude a vida dela e da família dela. Quero que ela seja feliz, independentemente de estar comigo ou não."

O rapaz não nega, porém, que tem lhe surgido pretendentes desde que saiu do Big Brother. "Atualmente sou um homem divorciado. O assédio após o programa aumentou naturalmente. A gente está na mídia, está no foco. Mas estou muito focado em trabalhar. Então, isso não me enche os olhos."