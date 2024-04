Paes afirma que 'muro' no palco de Madonna será retirado após queixa de fãs

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), garantiu que o "muro" erguido em volta do palco de Madonna será retirado no sábado (4), dia do show.

O que aconteceu

A organização do evento ergueu um muro feito por estrutura de metal com cerca de dois metros de altura ao redor do palco. Nas redes sociais, os fãs de Madonna começaram a reclamar que a estrutura poderia atrapalhar a visão do público que não terá acesso a área vip.

Placas foram colocadas para garantir segurança do público e profissionais durante montagem do palco. Entretanto, Eduardo Paes garantiu em postagem no X que o "muro" será retirado no sábado, quando a artista se apresentará.