O brasileiro que faz shows dez vezes maiores que os de Anitta pelo mundo

O que balançou primeiro foram as pernas do garoto quieto diante de um apresentador fanfarrão.

Eloy Casagrande participa do quadro "Se Vira nos 30" do Domingão do Faustão em 2003 Imagem: TV Globo/Reprodução

"Meu tio teve a ideia de construir um minibateria para chamar atenção e me dar espaço na mídia. Eu gostaria de só tocar, me expressar através da bateria, mas aprendi a me comunicar no susto. 'No tapa', me jogaram no Faustão."

Como outros moleques introvertidos, virou metaleiro. Ia à escola de manhã e passava a tarde na bateria. "Era de domingo a domingo. Eu falava: 'Eloy, faz outra coisa'. Quando ia ver, estava lá tocando. Dizia que a bateria era namorada dele", lembra a mãe.

Ganhou o concurso nacional Batuka aos 13 anos e um prêmio de revelação mundial da revista "Modern Drummer", aos 14. Aos 16, Eloy já tocava no Japão com um dos maiores vocalistas de metal do Brasil, Andre Matos (do Angra, Viper e Shaman, que morreu em 2019).

André viu Eloy no Faustão e virou fã. "Tive que emancipar meu filho para ele viajar", lembra a mãe.