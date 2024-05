Anitta diz que sair em turnê é 'pior época do ano': 'Coisa que detesto'

Anitta confessou não gosta de sair em turnê e xplicou o motivo em suas redes sociais.

O que aconteceu

Antes de começar a turnê internacional com o Baile Funk Experience, em 13 países, ela contou que detesta essa época. "Vai começar a pior época do ano, qual é? A época que saio de tour. A época que foi desenhada para eu ficar estressada, para ficar com ódio da vida. A coisa que mais detesto fazer. Só que, como eu amo tanto esse meu álbum novo, decidi que vou fazer, sim".

A cantora revelou como faz para se acalmar durante os próximos meses. "Seguindo meu plano, amanhã começam os shows aqui, no México, vou acordar, como tem feito todos os dias, momento de fazer minha meditação, minha manifestação".