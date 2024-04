Madonna já está no Brasil; veja o que sabemos sobre a chegada da cantora

Mercy, filha de Madonna, no Copacabana Palace Imagem: Dilson Silva/Agnews

O avião dela pousou no Aeroporto de Galeão às 10h02, segundo a GloboNews. Madonna chegou pelos fundos do aeroporto e saiu por um hangar particular, num carro de luxo escoltado por duas vans e seis motos de policiamento.

Suposto avião de Madonna pousa no Rio de Janeiro Imagem: AgNews/Victor Chapetta

Fãs passaram a manhã rastreando um suposto avião particular da cantora. Uma outra aeronave, com os dançarinos e parte da equipe da cantora, teria aterrissado no Rio de Janeiro nesta madrugada.

Quem acha que os fãs da Anitta são uma facção é pq não conhece os da Madonna, conseguiram rastrear o jatinho da mulher mano! pic.twitter.com/RqeCFqcFsK -- ruan (@ruanhito) April 29, 2024

Mega show

O show acontece no dia 4 de maio a partir das 21h45. O palco foi montado em frente ao hotel Copacabana Palace, como acontece no réveillon, em direção ao bairro do Leme. No total, serão 16 torres para equipamentos de iluminação, vídeo fi e áudio. TV Globo, Multishow e Globoplay transmitirão o evento.