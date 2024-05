'Música sempre foi minha terapia': Andrea Bocelli inicia turnê pelo Brasil

Para os fãs que aguardam ansiosos a turnê de Andrea Bocelli no Brasil, que começa nesta sexta (17) em Belo Horizonte, o tenor italiano é praticamente uma figura divina. Nas redes, os admiradores o tratam como alguém celestial, um arauto de coisas boas com seu canto.

Mesmo sem entrar nessa onda messiânica, Bocelli, 65, diz em entrevista a Splash, que a religião é muito importante em sua vida. "A música também pode ser uma forma de oração. A música eleva o espírito e, quando o espírito se eleva, ajuda a chegar a uma dimensão mais profunda e — se quisermos — também religiosa. Santo Agostinho escreveu 'Quem canta, reza duas vezes'..."

Bocelli abre sua sexta visita ao Brasil no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, nesta sexta. No Rio, ele fecha no hotel Fairmont, em Copacabana, e canta, no dia 19, exclusivamente para os 550 hóspedes que adquirirem o pacote especial de fim de semana. Na terça (21), a apresentação será na Arena Mané Garrincha, em Brasília. A turnê se encerra com dois concertos em São Paulo, no Allianz Parque, no sábado (25) e no domingo (26).