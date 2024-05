Os Gilsons reservam música inédita para shows em São Paulo: 'Vai ser massa'

Além da música inédita com Murilo Chester, os músicos prometem novidades aos fãs! "É tempo de novas parcerias e vem algo muito bom aí, ainda não podemos falar mas, sem dúvidas, os fãs vão curtir! E para o próximo ano, ainda sem data definida, vem novo álbum por aí", disse José.

Donos de hits como "Várias Queixas", "Love, Love", "Devagarinho", "Deixa fluir", "Bateu", o grupo ultrapassou a marca de 3 milhões de ouvintes mensais no Spotify e em apenas seis anos de carreira já receberam indicações ao Grammy Latino, Prêmio Multishow, Prêmio da Música Brasileira PMB e Prêmio Faz Diferença do Jornal O Globo.

A releitura de "Várias Queixas", primeiro single lançado pelos Gilsons, em 2019, já foi ouvida quase 100 milhões de vezes no Spotify. Ali já existia um frescor com gosto de Bahia e uma forma leve, autêntica e especial no som.

Foi a músicas que mais nos identificou. É uma honra levar a tradição do bloco afro Olodum de volta para as rádios, para o público mais jovem. Estamos muito felizes com a trajetória dessa canção até hoje. José Gil

Em novembro do ano passado, o trio fez a sua primeira turnê internacional com 15 apresentações em países como Itália, Inglaterra, Alemanha, Portugal, Espanha, Suíça, Irlanda, França e Holanda.